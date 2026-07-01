Sauf que cette nuance technique ne change pas grand-chose à l’expérience vécue par les équipes qui avaient intégré Fable 5 dans leurs workflows : trois semaines de gel, pour une raison extérieure à leur usage, à leur contrat, à leur comportement. C’est précisément ce que l’incident révèle de structurel. Plus largement, Anthropic, Amazon, Google et Microsoft ont commencé à travailler sur un cadre industriel commun pour évaluer la sévérité des jailbreaks selon quatre axes : gain de capacité, portée, facilité de weaponisation et découvrabilité. Ce genre de coordination entre labs et régulateurs, si elle se formalise, transforme la disponibilité d’un modèle en variable externe, décidée en partie hors marché.