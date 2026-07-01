Le nouveau modèle est disponible depuis hier soir sur tous les plans Claude, gratuit compris, ainsi que sur Claude Code et la plateforme développeurs. On évoquait le prix il y a un instant. Et justement, l'offre de lancement s'affiche à 2 dollars le million de tokens en entrée et 10 dollars en sortie jusqu'au 31 août, avant de passer à 3 et 15 dollars une fois cette période passée. À noter qu'un nouveau découpage des tokens accompagne ce lancement. Dans le détail, un même texte peut désormais en consommer légèrement plus, mais le tarif de lancement a été calibré pour que la transition reste neutre côté facture. Anthropic en a en tout cas profité pour relever les limites d'usage sur Chat, Cowork, Claude Code et Claude Plateform, histoire d'accompagner les niveaux d'effort les plus gourmands.