Hanandano

Petite erreur factuelle dans l’article il me semble : le gouvernement us n’a pas demandé de « de désactiver Mythos et son modèle public Fable 5 à l’échelle mondiale » mais d’en retirer l’acces aux personnes qui ne sont pas citoyennes us.

Aussi petite coquille « Lors de préédents tests ». Manque un c

Maintenant si ce que dit le general Rudd est vrai… on est partit pour un tres tres grand fun

Ps : arrivée d’une nouvelle pub sur clubic en fix en bas de page… la suface de lecture fond à vue d’œil et on atteint mon seuil de tolérance. J encourage vraiment la nouvelle direction à 1/ plus de transparence sur ces changements qui sont pour le moment plutôt fait en douce et 2/ limiter les effets sur le confort de lecture. Je veux bien jouer le jeu de la pub mais ça a ses limites.