Le 12 juin 2026, le Bureau of Industry and Security, rattaché au Department of Commerce du secrétaire Howard Lutnick, a adressé à Anthropic une directive portant sur Fable 5 et Mythos 5, deux modèles récemment lancés par le laboratoire. La directive interdisait tout accès à ces modèles pour des ressortissants étrangers, y compris des employés d'Anthropic travaillant sur le sol américain. Reçue à 17h21, heure de la côte Est, elle a conduit le laboratoire à couper l'accès mondial en quelques heures pour assurer la conformité. La directive elle-même n'a pas été rendue publique.

Comment un simple « répare ce code » a déclenché une directive d'État

À l'origine de cette décision se trouve une série de tests menés par des chercheurs d'Amazon, l'un des partenaires financiers et techniques majeurs d'Anthropic. La méthode employée n'avait rien d'un jailbreak au sens habituel du terme : les chercheurs avaient simplement demandé au modèle de « corriger » du code vulnérable, plutôt que d'en « analyser les failles ». En répondant à la demande de correction, Fable 5 produisait des patches, ce qui suppose d'avoir d'abord identifié les vulnérabilités sous-jacentes. Selon des informations rapportées par Axios et Fortune, le PDG d'Amazon Andy Jassy a transmis ces résultats à de hauts responsables américains, dont le secrétaire au Trésor Scott Bessent. Katie Moussouris, fondatrice de Luta Security et seule experte extérieure à avoir pu consulter le rapport, a résumé la situation sans détour : « C'est du Defense Oriented Prompting. Ce n'est pas un jailbreak. »