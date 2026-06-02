Le prix du oui : combien Anthropic verra-t-il des systèmes européens ?

Donner à une agence européenne les clés d'un outil qui ausculte des infrastructures, c'est aussi, en creux, offrir à une entreprise américaine une fenêtre sur ces mêmes infrastructures. Le point de friction est là, et pas où on l'attend : moins dans ce que l'Europe obtient que dans ce qu'Anthropic récupère au passage. Le degré d'accès que l'entreprise conserverait aux systèmes de l'Union via Mythos fait justement partie des points encore ouverts, chaque partie avançant ses exigences sans les détailler (la transparence des négociations a ses limites).

Cela dit, Bruxelles ne se présente pas les mains vides. OpenAI a depuis sorti son propre modèle de cybersécurité, GPT-5.4 Cyber, ce qui offre aux institutions européennes un second fournisseur capable d'analyser des logiciels sans toucher à leur code source. De quoi peser un peu sur les prix comme sur les fameuses clauses de souveraineté des données. Et l'Europe garde une autre carte dans la manche : à défaut d'obtenir le modèle américain, elle peut financer le sien. BNP Paribas planche déjà avec Mistral AI sur une alternative souveraine dédiée à la cybersécurité bancaire, un chantier qui en dit long sur les réflexes du continent.

Reste l'arrière-plan réglementaire, qui pèse lourd. L'ENISA n'est pas une agence parmi d'autres : c'est elle qui pilote la base de données européenne des vulnérabilités, prévue par la directive NIS2 sur la cybersécurité des infrastructures critiques. Lui confier Mythos, c'est doter le bras armé cyber de l'Union d'un outil que ses propres États membres n'ont toujours pas. De quoi raviver un débat européen aussi vieux que tenace : peut-on à la fois réguler les géants américains à coups d'amendes et leur réclamer leurs meilleurs jouets dès que sa propre sécurité est en jeu ?