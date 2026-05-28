Les deux entreprises entretiennent déjà une relation commerciale formalisée. Un accord de trois ans portant sur l'ensemble de la gamme de modèles de Mistral a été signé en février dernier.

L'argument mis en avant par Mistral auprès des banques européennes est double. D'une part, un modèle souverain, même aux capacités inférieures à celles de Mythos, offrirait une valeur réelle sur le plan défensif. D'autre part, il constituerait une protection en cas d'échec définitif des négociations avec Anthropic.