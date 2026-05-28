En ce qui concerne les modalités, le montant de l'accord n'a pas été communiqué, mais on sait qu'Airbus acquiert des licences qui couvrent l'ensemble de la suite Mistral AI, pour des déploiements en local, dans du cloud de confiance ou dans tout environnement jugé pertinent. Le groupe bénéficiera aussi d'un accès direct aux chercheurs de Mistral et d'une influence sur la feuille de route produit. De quoi façonner des solutions sur mesure, pour répondre à de beaux défis aéronautiques.