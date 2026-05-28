Airbus et Mistral AI ont annoncé, jeudi, s'associer pour déployer une intelligence artificielle dite souveraine dans l'aéronautique. Le partenariat prévoit de couvrir aussi bien l'aviation commerciale que la défense et l'espace.
Le géant européen de l'aéronautique Airbus a annoncé ce jeudi 28 mai 2026 un accord de partenariat avec Mistral AI, fer de lance français de l'intelligence artificielle. L'avionneur a décidé de s'équiper de l'intégralité de la suite logicielle de la start-up tricolore pour déployer des modèles d'IA dans ses opérations industrielles, ses produits et ses services. Des applications concrètes sont déjà en cours, tandis que des cas d'usage inédits, dont certains à caractère militaire, se dessinent pour les prochains mois.
Airbus mise sur Mistral AI pour bâtir son avenir numérique
Voilà accord qui sent bon l'autonomie technologique à l'européenne. Airbus a officialisé ce jeudi un partenariat avec Mistral AI, la pépite française devenue référence continentale en intelligence artificielle. L'entreprise veut placer une IA fiable, éthique et performante au cœur des opérations du groupe, de la phase de conception jusqu'aux capacités embarquées.
En ce qui concerne les modalités, le montant de l'accord n'a pas été communiqué, mais on sait qu'Airbus acquiert des licences qui couvrent l'ensemble de la suite Mistral AI, pour des déploiements en local, dans du cloud de confiance ou dans tout environnement jugé pertinent. Le groupe bénéficiera aussi d'un accès direct aux chercheurs de Mistral et d'une influence sur la feuille de route produit. De quoi façonner des solutions sur mesure, pour répondre à de beaux défis aéronautiques.
Catherine Jestin, directrice exécutive du numérique chez Airbus, place en tout cas la barre haut. « Ce partenariat ouvre la voie au déploiement de cas d'usage à fort impact et à haute valeur ajoutée d'une IA de confiance et responsable dans l'aéronautique », réagit la dirigeante. Timothée Lacroix, cofondateur et patron technique de Mistral AI, promet de son côté de contribuer concrètement à améliorer la sécurité des vols, et à créer davantage de valeur pour les clients.
Automatisation, edge AI et cyberdéfense, les chantiers déjà lancés
Parmi les terrains d'action évoqués, il y a le quotidien des usines et des bureaux d'études. Concrètement, l'IA de Mistral pourrait prendre en charge la rédaction automatique de documents techniques d'Airbus, avec des milliers de pages de manuels et de rapports indispensables à la construction d'un avion ou d'un hélicoptère. Elle pourrait aussi assister les ingénieurs à chaque étape clé, qu'il s'agisse du développement, des tests, de la certification. Autant de tâches fastidieuses qui mobilisent aujourd'hui un temps et des ressources considérables.
Plus ambitieux encore, Airbus envisage d'embarquer des modèles d'IA directement à bord de ses avions et engins spatiaux, sans passer par le cloud, ce qu'on appelle l'« edge IA ». Tout se traiterait en temps réel dans l'appareil lui-même. L'objectif est de permettre aux systèmes de reconnaître automatiquement des objets dans l'environnement de vol, pour mieux informer les équipages sur ce qui les entoure et, à terme, renforcer la sécurité aérienne.
Enfin, le volet défense (et cyberdéfense) occupe une place importante dans cet accord. Les armées ont besoin d'analyser des cyberattaques, de générer du code sécurisé, de traiter des informations hautement confidentielles. Pour répondre à ces exigences très spécifiques, les modèles de Mistral seront déployés directement sur les serveurs d'Airbus, on-premise comme on dit, sans jamais transiter par un réseau externe. Un gage de souveraineté, qui montre bien que le partenariat va au-delà de l'aviation commerciale.