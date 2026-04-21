En moins d'un mois, Airbus Defence and Space signe ce mardi 21 avril 2026 son deuxième rachat dans la cybersécurité. Cette fois, il s'agit de Quarkslab, une une entreprise française cyber, fondée par le respecté Fred Raynal, et spécialisée dans la protection des systèmes informatiques critiques face aux cyberattaques. La société est notamment connue pour QShield, un outil conçu pour empêcher que des logiciels sensibles (dans la défense ou l'aérospatiale) soient analysés, copiés ou détournés par des attaquants, y compris via l'intelligence artificielle. Un profil taillé sur mesure pour les ambitions d'Airbus, qui veut s'imposer comme le grand acteur souverain de la cybersécurité en Europe.