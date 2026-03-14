La menace est bien réelle, et elle est déjà à l'œuvre. Certains acteurs malveillants interceptent dès aujourd'hui des communications chiffrées, sans chercher à les décoder immédiatement. À la place, ils attendent simplement que les ordinateurs quantiques soient assez puissants pour le faire. Les États-Unis ont déjà tranché. La suite CNSA 2.0 de la NSA exige désormais que tous les systèmes liés à la sécurité nationale migrent vers de nouveaux algorithmes de chiffrement spécialement conçus (Crystals-Kyber et Crystals-Dilithium) pour résister à cette menace, avec des délais de mise en conformité déjà en vigueur.