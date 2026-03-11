Le capitaine Hugo, responsable du FabLab et officier drone, rappelle que la menace que représentent les drones évolue si vite qu'il est impossible de former des soldats sur des acquis figés. Sa mission est donc double, avec d'abord l'enseignement du pilotage, et la veille constante des dernières évolutions technologiques, pour que la formation reste toujours en phase avec la réalité du terrain. L'urgence, c'est de former les cadres à « la réalité de la menace des drones, ô combien changeante et évolutive ».