Le Système de dépollution de zone (SDZ) est un engin de 10,7 tonnes, monté sur chenilles et capable de fouiller un champ de mines sur 250 mètres par heure à 40 centimètres de profondeur, sans pilote à bord. L'engin, conçu par la société Cefa dans les années 2010, ne se contente pas de remplacer son prédécesseur, le Madem, mais il redéfinit la façon de déminer. Il est à l'honneur du dernier numéro de TerreMag, le magazine officiel de l'armée de Terre.