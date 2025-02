Francis7

Oui, c’est une très bonne approche en perpective. L’homme analyse et décortique la situation, une situation donnée quelconque et les petits robots font le déblayage pour faciliter l’intervention des secours et préserver la sécurité des personnels parce qu’il est aussi bien nécessaire de préserver la sécurité des sauveteurs que de vouloir sauver des vies. L’exemple du déminage est un très bon exemple avec les petits robots qui vont inspecter les colis suspects. Après on peut élargir cela aux situations plus complexes et plus délicates.