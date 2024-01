Ce robot imite une plante pour se déplacer et pourrait aider les services d'urgence en milieu difficile

On connaissait ce robot qui peut marcher, rouler et voler. On connaissait bien évidemment Atlas, le petit bijou de Boston Dynamics capable de prouesses physiques surpassant une bonne majorité des humains. Plus récemment, l'Optimus Gen 2 de Tesla a fait montre également de ses talents en termes d'habileté. Le FiloBot est quant à lui capable d'imiter la croissance d'une plante pour se faufiler à peu près partout. Certes, c'est plus lent et un peu moins spectaculaire, mais d'un point de vue technique, c'est assez fascinant.