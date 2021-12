Flippant ou encourageant ? Les xenobots, micro robots vivants créés en 2020, ont commencé à se reproduire eux-mêmes

Un algorithme a été chargé de calculer les formes les plus prometteuses pour permettre à ces robots d'accomplir un ensemble de tâches. Une fois celles-ci déterminées, les scientifiques ont assemblé des centaines de cellules dans les formes choisies pour créer les xenobots, capables de se mouvoir à l'aide des impulsions des cellules cardiaques. Ils ont montré plusieurs capacités utiles au fil des expériences : en plus de pouvoir être programmés pour réaliser des tâches différentes en fonction de leur forme, ils étaient également capables de travailler en groupe et de se soigner de façon autonome. Désormais, il est démontré qu'ils possèdent la capacité de se reproduire.