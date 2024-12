Pour atteindre de cette performance exceptionnelle, l'équipe a également entrepris d'étudier la mécanique des fluides numérique et la vélocimétrie par image de particule (technique de mesure optique non intrusive qui permet de voir et de quantifier les champs de vitesse à l'intérieur d'un écoulement), permettant de visualiser avec précision les mouvements de l'eau autour du robot.

Les analyses ont mis en évidence un mécanisme de propulsion distinct. À chaque cycle de nage, le mouvement des ailes génère deux paires de vortex contrarotatifs (deux tourbillons qui tournent en sens opposés) : une première lors de la phase de descente rapide, une seconde pendant la remontée spontanée. Ces structures tourbillonnaires induisent des jets bifurqués ; qui se divisent en deux ou plusieurs branches distinctes ; dans le sillage du robot, responsables de la force propulsive.

L'efficacité du système repose sur la nature non-sinusoïdale (qui présente des variations irrégulières ou complexes) du mouvement. Contrairement aux robots conventionnels qui reproduisent l'ondulation continue des organismes marins, leur design génère un profil de battement quasi-rectangulaire. Cette caractéristique amplifie significativement la poussée, atteignant une magnitude quatre fois supérieure aux systèmes traditionnels.

Les mesures par vélocimétrie laser ont validé expérimentalement ces prédictions numériques. Les distributions spatiales de vitesse ont révélé des structures d'écoulement analogues à celles observées dans le sillage des vraies raies manta, confirmant la pertinence hydrodynamique de cette approche biomimétique.