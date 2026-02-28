Des années de chantier, de soudures et de nuits blanches dans les ateliers de Naval Group, et voilà que le De Grasse s'offre enfin l'horizon en prenant son premier bain. Ce sous-marin nucléaire d'attaque de type Suffren représente bien plus qu'un lancement supplémentaire dans le programme Barracuda : c'est un nouvel argument de poids pour la crédibilité de la dissuasion française. Sa livraison est attendue dans le courant de l'année 2026, une échéance qui s'inscrit dans un plan de renouvellement total de la flotte des SNA français avant 2030.