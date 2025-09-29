Il y a quelques jours, un avion espion américain P-8A Poséidon a repéré puis tourné au-dessus du détroit de Gilbratar, pour traquer un sous-marin russe en difficulté. Vendredi 26 septembre, le B-261 Novorossick, son nom de code, émergeait finalement à la surface pour franchir le passage. Tout le problème, c'est que le bâtiment de près de 73 mètres de long, habituellement discret sous les flots, navigue aujourd'hui dans l'urgence, avec 52 hommes à bord et une avarie qui pourrait leur coûter cher, puisque le navire risque l'explosion.