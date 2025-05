Sans ce second porte-avions, l'Hexagone serait plus qu'à la traîne. En attendant, l'amiral appelle à « droniser de manière plus importante la surveillance des espaces maritimes et singulièrement outre-mer ». L'idée est de s'équiper de drones navals, de drones moyenne altitude à longue endurance (Male) et/ou d'une surveillance satellitaire. De quoi déjà « détecter et économiser nos moyens », conclut Bernard Rogel.