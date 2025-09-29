VOLFA 2025 se passe en France, mais l'exercice se distingue aussi par son ouverture internationale. L'Italie est présente avec un détachement de Tornado, un avion de combat. La Grèce participe avec des F-16, le Canada avec des CC-130 Hercules, et le Royaume-Uni avec des A400M Atlas. Cette coopération prépare directement la France à son rôle de nation-cadre pour la Force de réaction rapide de l'OTAN en 2026. « L'ouverture aux partenaires étrangers mais aussi la recherche de synergies avec les autres armées permet d'éprouver l'interopérabilité de nos aviateurs », souligne le colonel Jean-Christophe.