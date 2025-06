Cette zone était qualifiée de territoire « vierge », tel « le Far West » par le général Jérôme Bellanger, chef d'état-major de l'armée de l'Air et de l'Espace. Sa philosophie ? « La nature ayant horreur du vide, si nous n'y allons pas, d'autres iront à notre place. Il est hors de question de laisser des ballons chinois se positionner au-dessus de nos têtes et nous observer. »