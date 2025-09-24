Blackalf

Moi si, mais je ne parle que pour la Belgique. ^^

Bien sûr qu’il faut se réarmer au titre de la dissuasion, faire comprendre à un certain pays - qui rame depuis plus de 3 ans pour en envahir un seul autre - que ce serait une pure folie de s’attaquer à l’un ou l’autre membre de l’OTAN qui interviendrait alors en vertu de l’article 5.

Mais c’est quand même agaçant de voir qu’on rogne sur beaucoup de choses dans le pays « pour faire des économies », pendant que notre ministre de la défense joue au portefeuille magique et dépense allégrement des centaines de millions d’€.