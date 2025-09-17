Le 15 septembre était une date importante pour la marine française. La frégate Amiral Ronarc'h, fleuron technologique hexagonal de Naval Group, a largué les amarres du chantier de Lorient pour rejoindre sa base de Brest. Ce départ, une fierté et une réussite pour la Direction générale de l'Armement (DGA), symbolise l'aboutissement de huit années de développement d'un programme naval révolutionnaire, qui mêle innovation militaire et prouesses technologiques.