C'est donc depuis une base française des Émirats arabes unis que le président Macron a franchi le pas, ce dimanche 21 décembre. Le projet de nouveau porte-avions, dans les cartons depuis des années, devient enfin réalité. Cette annonce du chef de l'État fera le bonheur des 800 entreprises françaises qui seront sollicitées pour construire l'un des navires de guerre les plus sophistiqués au monde. Un chantier qui s'étendra sur plus d'une décennie et qui vise à projeter la puissance française bien au-delà de 2038, année de son lancement théorique. Le Charles de Gaulle, lui, peut encore naviguer jusqu'en 2040.