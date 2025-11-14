Le président a d'ailleurs profité de l'occasion pour secouer le cocotier du Vieux continent. Il réclame l'abandon du principe du « retour géographique » de l'Agence spatiale européenne. Concrètement, ce système garantit que chaque pays membre récupère, sous forme de contrats industriels, une part proportionnelle à ce qu'il verse au budget de l'ESA. Un mécanisme qui « a eu sa justification » selon Emmanuel Macron, mais qui empêche aujourd'hui de confier les projets aux meilleurs acteurs. Pour que les champions européens deviennent plus séduisants et compétitifs, il faut selon lui « tourner la page ».