Alors que le contexte géopolitique se tend, Pékin choisit le bon moment pour présenter le nouveau fleuron de son armée. Le président Xi Jinping en personne a présidé la cérémonie d'entrée en service du Fujian, sur l'île de Hainan. L'événement, retransmis en grande pompe par les médias d'État, symbolise la volonté de la Chine de s'imposer comme une puissance maritime pouvant rivaliser avec Washington.