Les chiffres des Jeux de Paris en disent long d'ailleurs sur le sérieux de la défense française en la matière. Près de 400 drones furent repérés durant l'événement, pour une centaine d'appareils stoppés nets par brouillage, saisies physiques ou arrestations des pilotes. Rappelons qu'aucun incident n'a été rapporté pendant les compétitions. Une réussite qui prouve que la stratégie française fonctionne, même si elle révèle surtout l'omniprésence de ces engins. Les gros drones, comparables à de petits avions, peuvent être interceptés par la chasse. Mais pour les mini-drones, ceux qu'on achète sur Amazon, Temu et d'autres, les choses sont plus compliquées.