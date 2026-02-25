L'une des grandes forces du drone ANAFI UKR, c'est sa capacité à voler et à se repérer sans GPS. Concrètement, l'appareil silencieux et résistant au brouillage utilise sa caméra et une intelligence artificielle embarquée pour s'orienter de façon autonome, même quand les signaux satellites sont brouillés ou indisponibles. Sur un champ de bataille moderne, où perturber les communications et les systèmes de navigation adverses est devenu une tactique courante, il peut s'agir d'un vrai avantage, et ainsi servir en matière de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (capacités ISR, pour être complet).