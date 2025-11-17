À l'occasion de la Cyber Week, Thales vient d'annoncer Mistral, un système de chiffrement post-quantique certifié pour protéger les communications les plus sensibles en Europe. La solution arrivera dès le mois de juin.
Les ordinateurs quantiques menacent de rendre obsolètes nos systèmes de chiffrement actuels. Thales anticipe ce risque dévoilant Mistral, un système de chiffrement conçu pour résister aux attaques quantiques. Les administrations publiques, les opérateurs critiques et les industriels de la défense pourront sécuriser leurs échanges classés « limités » dès juin prochain. Une solution européenne souveraine qui arrive à point nommé.
Thales anticipe les risques de l'informatique quantique
À peine deux mois après avoir dévoilé le dispositif DCM5 visant à protéger les secrets d'État, Thales récidive depuis Rennes, où se tient cette semaine la Cyber Week. Alors que l'informatique quantique représente une menace émergente pour la cybersécurité mondiale, le géant français marque le coup avec Mistral, à ne pas confondre bien entendu avec la start-up française de l'intelligence artificielle, Mistral AI.
On sait que les algorithmes de chiffrement traditionnels pourraient être compromis par la puissance de calcul de ces futures machines quantiques. Mistral répond justement à ce défi, avec une certification Common Criteria EAL4+ (le niveau le plus élevé pour la certification de sécurité des produits informatique, et une conception alignée sur les recommandations de l'ANSSI, l'agence française cyber, qui garantit un niveau de sécurité qualifié pour les communications de niveau « limité ».
La solution se destine à protéger les projets européens qui nécessitent une protection maximale des données échangées entre partenaires industriels et acteurs technologiques de pointe. Pierre Jeanne, vice-président cybersécurité souveraine chez Thales, confirme que l'entreprise « fournira dès juin 2026 à la France et ses partenaires européens une solution de chiffrement de haut niveau capable de résister aux attaques quantiques. »
Sécurité maximale avec une latence minimale
Mistral ne devrait rien sacrifier sur l'autel de la sécurité. Le système de chiffrement affiche des performances remarquables avec un débit pouvant atteindre 4x10 Gbit/s, et une latence très faible, sans compromettre la protection. Thales a aussi conservé la facilité d'utilisation et les hautes performances qui ont fait la réputation de ses solutions, un atout considérable pour les organisations.
L'autre atout de Mistral est sans doute sa facilité de déploiement. Car grâce à un système de gestion centralisée, les organisations pourront l'intégrer rapidement dans leurs infrastructures existantes. Le dispositif est actuellement en phase de tests opérationnels, et sa commercialisation est donc bien prévue pour la fin du premier semestre prochain. De quoi permettre à l'Europe de prendre une longueur d'avance face aux risques quantiques.