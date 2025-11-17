On sait que les algorithmes de chiffrement traditionnels pourraient être compromis par la puissance de calcul de ces futures machines quantiques. Mistral répond justement à ce défi, avec une certification Common Criteria EAL4+ (le niveau le plus élevé pour la certification de sécurité des produits informatique, et une conception alignée sur les recommandations de l'ANSSI, l'agence française cyber, qui garantit un niveau de sécurité qualifié pour les communications de niveau « limité ».