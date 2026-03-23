Bonne nouvelle pour Airbus Defence and Space, qui a officialisé ce lundi 23 mars 2026 le rachat d'Ultra Cyber Ltd, une société britannique spécialisée en cybersécurité, jusqu'ici détenue par le groupe anglais Cobham Ultra, via le fonds d'investissement Advent. Le géant européen de l'aviation met la main sur plus de 200 experts, un centre technologique de pointe à Maidenhead (dans le Berkshire), et des savoir-faire pointus en protection des données militaires. L'acquisition nourrit la volonté affichée d'Airbus de s'imposer comme un grand champion, si ce n'est le champion européen de la cybersécurité souveraine.