Quant au Capa-X, on monte en puissance avec ses 125 kg et sa capacité d'emport de 20 kg d'équipement. Le système, hautement adaptable, peut être modifié pour diverses missions et terrains. Enfin, le VSR700 représente le haut de gamme avec ses 750 kg. Le drone multi-missions, au design discret, a été spécifiquement développé pour les rôles maritimes, le transport de fret et les missions de combat exigeantes. La gamme de systèmes non habités offre aux clients des capacités de pointe en matière de surveillance, de renseignement et de flexibilité opérationnelle, nous explique Airbus.