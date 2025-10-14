Le géant européen Airbus restructure son offre de drones tactiques en plaçant les marques Survey Copter, Aliaca et Capa-X sous la bannière Airbus Helicopters. L'entreprise se prépare à affronter un marché militaire en pleine expansion, avec un catalogue plus complet.
L'avionneur européen Airbus a annoncé ce mardi une réorganisation majeure de son activité drones. Les systèmes aériens tactiques non habités de Survey Copter, Aliaca et Capa-X (des filiales d'Airbus) fusionnent au sein d'un portfolio unique, désormais géré par l'emblématique division Airbus Helicopters. Présentée depuis Marignane, la consolidation vise à proposer une approche commerciale ciblée aux clients défense et sécurité de la compagnie, en facilitant les synergies entre les équipes de développement. Cela mérite bien quelques explications.
Un centre d'excellence pour les drones tactiques Airbus
Bruno Even, le patron d'Airbus Helicopters, affiche ses ambitions en officialisant cette réorganisation. Il s'agit ici de bâtir une famille cohérente de produits et de solidifier la position d'Airbus comme leader sur le segment des drones tactiques. Ce centre d'excellence consolide un portfolio complémentaire de systèmes aériens non habités et facilite la collaboration entre les différentes équipes. L'opération permet également d'accélérer la coopération entre drones et hélicoptères grâce à la solution HTeaming développée par le groupe.
Ces systèmes aériens fournissent des capacités essentielles en temps réel pour mener des missions variées. Ils offrent une détection haute résolution pour les opérations de renseignement, de surveillance, d'acquisition de cibles et de reconnaissance, avec une endurance longue durée. Les forces navales et expéditionnaires en bénéficient, tout comme l'acquisition de cibles sur le champ de bataille. Ces technologies supportent également des missions parapubliques nécessitant de la surveillance, comme la lutte contre les incendies ou le maintien de l'ordre.
Survey Copter, basée à Pierrelatte dans le sud de la France, conçoit et maintient des systèmes de drones légers tactiques depuis 1996. L'entreprise s'est spécialisée dans les drones légers pour applications civiles et militaires, en vendant plus de trois cents appareils à des clients nationaux et internationaux depuis sa création. Son expertise historique constitue désormais l'épine dorsale du nouveau portfolio unifié proposé par Airbus Helicopters aux forces armées et services de sécurité.
L'arsenal complet des drones tactiques Airbus décrypté
Airbus Helicopters peut à présenter un portfolio diversifié de drones tactiques. L'Aliaca, un appareil de 25 kg, peut transporter jusqu'à trois kilos d'équipement pendant six heures, ce qui en fait un outil d'imagerie robuste pour améliorer la reconnaissance et la prise de décision. Le Flexrotor, 25 kg sur la balance également, transporte jusqu'à huit kilos d'équipement pour dix à douze heures de vol, ce qui idéal pour les missions de longue endurance.
Quant au Capa-X, on monte en puissance avec ses 125 kg et sa capacité d'emport de 20 kg d'équipement. Le système, hautement adaptable, peut être modifié pour diverses missions et terrains. Enfin, le VSR700 représente le haut de gamme avec ses 750 kg. Le drone multi-missions, au design discret, a été spécifiquement développé pour les rôles maritimes, le transport de fret et les missions de combat exigeantes. La gamme de systèmes non habités offre aux clients des capacités de pointe en matière de surveillance, de renseignement et de flexibilité opérationnelle, nous explique Airbus.
Au-delà de ce portfolio consolidé de drones petits et moyens, Airbus continue de développer toute une variété de technologies et services UAS multi-missions, via sa division Défense et Espace. L'offre s'étend de l'Eurodrone, système d'aéronef piloté à distance de nouvelle génération conçu pour renforcer la défense européenne et la souveraineté stratégique, au SIRTAP pour les missions de surveillance diurne et nocturne. Le groupe propose également le Zephyr, station de plateforme stratosphérique solaire-électrique à haute altitude, ainsi que des drones cibles aériens et des solutions de coopération entre systèmes pilotés et non pilotés.