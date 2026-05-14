MDASH a été lâché sur la pile réseau et d'authentification de Windows, l'une des surfaces d'attaque les plus scrutées au monde. Résultat : 16 vulnérabilités inédites intégrées au Patch Tuesday de mai 2026, dont 10 en mode noyau et 6 en mode utilisateur. La majorité sont exploitables depuis le réseau, sans authentification préalable. Quatre d'entre elles sont classées critiques : un double-free dans le service IKEv2 (CVE-2026-33824, score CVSS 9.8), un use-after-free dans la pile TCP/IP IPv4 (CVE-2026-33827, CVSS 8.1), et deux failles dans Netlogon et le client DNS Windows, toutes deux notées 9.8. Les deux premières sont jugées par Microsoft « plus susceptibles d'être exploitées ».

Ces failles avaient résisté à des années d'audit humain et à des millions de passages de fuzzers. Le double-free dans IKEv2, par exemple, ne devient visible qu'en comparant un site de code mal géré avec un site correctement implémenté ailleurs dans le même fichier source. Ce type de raisonnement par contraste (repérer l'absence d'un garde-fou en s'appuyant sur sa présence ailleurs) est précisément ce que les scanners classiques ne savent pas faire, et ce que les agents « débatteurs » de MDASH sont conçus pour automatiser.

Le fonctionnement du système rappelle davantage un cabinet d'audit qu'un scanner classique. Des agents « auditeurs » parcourent le code source et signalent les zones suspectes. Des agents « débatteurs » challengent chaque signalement (un modèle léger contredit un modèle lourd, et inversement). Un dernier étage d'agents « prouveurs » tente de construire un exploit fonctionnel avant qu'un ingénieur humain ne prenne le relais. Sur un driver de test privé contenant 21 vulnérabilités plantées, MDASH a trouvé les 21 sans aucun faux positif. Sur cinq ans de failles confirmées par le MSRC dans le composant clfs.sys, le système affiche 96 % de rappel. Sur tcpip.sys, 100 %.