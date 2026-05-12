Bitdefender 8.4 / 10 Offre partenaire La solution tout-en-un pour protéger votre entreprise Votre petite entreprise a de grandes ambitions. Protégez-là contre les pirates. Et développez sereinement votre activité ! Protégez votre entreprise Offre partenaire

Un script Python trop bien écrit pour être humain

La cible : un outil d'administration système open source très répandu (dont Google ne révèle pas le nom). La faille : un contournement de l'authentification à deux facteurs, exploitable dès lors que l'attaquant dispose d'identifiants valides. Le vecteur : un script Python. Jusque-là, rien d'inhabituel.

Ce qui a mis la puce à l'oreille des analystes du GTIG, c'est la facture du code. Le script regorgeait de docstrings éducatives (le genre de commentaires qu'un professeur ajouterait pour un cours). Il contenait un score CVSS halluciné, des menus d'aide détaillés et un formatage Python « de manuel ». Le GTIG avait déjà alerté en mars sur l'accélération des attaques zero-day via les équipements réseau. Cette fois, l'IA n'a pas seulement aidé à chercher la faille. Elle l'a trouvée et armée.

Google précise que ni Gemini ni Claude Mythos d'Anthropic ne sont en cause. Le modèle utilisé n'a pas été identifié publiquement. La vulnérabilité repose sur une erreur de logique sémantique : une hypothèse de confiance codée en dur par le développeur. Exactement le type de faille que les LLM repèrent bien, et que les outils d'analyse classiques ignorent.