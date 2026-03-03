C'est ici que l'affaire prend une dimension géopolitique. Le développeur de CyberStrikeAI, connu sous le pseudonyme « Ed1s0nZ », ne semble pas être un simple passionné de sécurité informatique. Team Cymru a épluché son profil GitHub et relevé plusieurs signaux préoccupants.

En décembre 2025, Ed1s0nZ a partagé CyberStrikeAI avec le « Starlink Project » de Knownsec 404. Or Knownsec est une société chinoise de cybersécurité dont les liens avec le ministère de la Sécurité d'État ont été documentés par DomainTools, entre autres. En janvier 2026, le développeur a ajouté à son profil une mention faisant état d'un prix du CNNVD, la base nationale chinoise de vulnérabilités. Ce programme est directement géré par des structures gouvernementales.

Ed1s0nZ a aussi développé d'autres outils orientés vers l'exploitation : PrivHunterAI, qui utilise l'IA pour détecter des failles d'élévation de privilèges, et InfiltrateX, un outil dédié au même type de vulnérabilités. Le profil d'un développeur uniquement motivé par la recherche légitime commence sérieusement à s'effriter.

Le rapport CrowdStrike 2026 a relevé une hausse de 89 % des attaques assistées par l'IA en un an. CyberStrikeAI en est la démonstration la plus concrète : un outil en accès libre qui transforme un pirate de niveau moyen en opérateur capable de campagnes massives. L'IA ne crée pas de nouvelles menaces. Elle démocratise les anciennes avec une efficacité redoutable.

Quand un logiciel conçu pour tester la sécurité finit par la compromettre, ce n'est plus un paradoxe : c'est le modèle économique de la cybercriminalité en 2026.