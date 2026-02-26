Contrairement aux vulnérabilités récemment documentées sur FortiGate, la campagne décrite par Amazon ne repose sur aucune faille inédite. L’intrusion s’est appuyée sur des interfaces de gestion exposées sur Internet, accessibles via les ports habituellement associés aux consoles d’administration et au VPN SSL (443, 8443, 10443 et 4443). Il a ensuite suffi à l’attaquant de multiplier les tentatives d’authentification à l’aide d’identifiants faibles ou réutilisés dans des environnements dépourvus d’authentification 2FA.

Une fois connecté, il a pu exporter la configuration complète de quelque 600 pare-feu répartis dans 55 pays, récupérant au passage la cartographie détaillée des réseaux internes et leurs paramètres de routage, ainsi que des comptes admin et des identifiants SSL-VPN. Autrement dit, une photographie très précise des systèmes que les équipements FortiGate étaient censés protéger.

L’originalité ne tient pas à la technique, déjà observée ailleurs, mais à la façon dont l’ensemble a été orchestré. Selon l’analyse publiée, l’acteur a eu recours à plusieurs services commerciaux de modèles de langage pour générer des scripts Python chargés d’analyser et d’extraire automatiquement les données sensibles des configurations récupérées. L’IA a également servi à produire des plans d’attaque détaillés, des séquences de commandes et des outils de reconnaissance interne développés notamment en Go et en Python, permettant d’automatiser l’enchaînement des étapes, de scanner à grande échelle et de multiplier les tentatives jusqu’à identifier des configurations négligées.

D’après les équipes d’Amazon Threat Intelligence, le profil de l’acteur ne correspond pas à celui d’un groupe avancé soutenu par un État. Ses opérations ont buté sur des environnements patchés, segmentés ou protégés par authentification multifactorielle, le poussant à changer de cible en cas de résistance opposée par des systèmes correctement sécurisés.