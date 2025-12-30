Pour comprendre de quoi il retourne, il faut revenir au fonctionnement de l’authentification sur FortiGate. Dans la configuration visée par la faille en question, estampillée CVE-2020-12812, le pare-feu gère l’authentification aux accès VPN SSL, voire à l’administration, à partir de comptes locaux qui déclenchent un second facteur via FortiToken, tout en déléguant la vérification du couple identifiant + mot de passe à un annuaire LDAP. Cet annuaire d’entreprise, souvent relié à Active Directory, centralise les comptes et leurs groupes. FortiGate s’appuie ensuite sur ces informations au moment d’appliquer ses règles d’accès, notamment celles qui autorisent certains groupes à initier une connexion VPN ou à accéder à l’interface d’administration.

Dans un scénario nominal, le parcours est assez linéaire. L’utilisateur ou l’utilisatrice saisit son identifiant, son mot de passe et se connecte au VPN. FortiGate commence par chercher un compte local correspondant, constate que ce compte est sécurisé par une authentification à deux facteurs et interroge l’annuaire LDAP pour vérifier le mot de passe. Si LDAP confirme que les identifiants sont valides, le pare-feu demande alors le code FortiToken associé au compte local avant d’autoriser l’accès. En clair, tant que tout est aligné entre le compte local et l’entrée LDAP, la double authentification fait ce qu’on attend d’elle.

Le problème naît d’un décalage entre la manière dont FortiGate et LDAP traitent la casse du nom d’utilisateur. Par défaut, le pare-feu exige une correspondance exacte, là où l’annuaire considère jsmith , JSmith ou JSMITH comme une seule et même personne. Si la casse du login change, FortiGate ne retrouve donc plus le compte local et, au lieu d’appliquer la règle 2FA associée, se met à examiner d’autres chemins d’authentification. S’il existe une règle fondée sur un groupe LDAP déclaré sur le pare-feu, et que ce groupe autorise la connexion, cette règle peut alors prendre le relais.

Par conséquent, dès lors que LDAP accepte le couple identifiant + mot de passe et que l’utilisateur ou l’utilisatrice appartient à un groupe autorisé à se connecter au VPN, la 2FA saute, puisque le pare-feu ne peut pas appliquer un second facteur à un login qu’il ne reconnaît pas de son côté, et l’authentification peut aboutir sans que le FortiToken ne soit jamais demandé.

Dans certains environnements, le risque ne concerne pas seulement les comptes VPN. Fortinet indique que le même problème peut aussi toucher des comptes d’administration, voire des comptes locaux désactivés, dès lors qu’une règle d’authentification basée sur des groupes LDAP est susceptible de s’appliquer. Dans ce cas, un identifiant compromis ne donne plus seulement accès à une session utilisateur, mais peut servir de point d’entrée vers la console du pare-feu, puis vers le reste du réseau interne.