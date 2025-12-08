Dans le détail, GreyNoise a indiqué avoir enregistré le 2 décembre plus de sept mille adresses IP tentant de se connecter aux portails GlobalProtect. L’ensemble du trafic provenait de l’infrastructure de 3xK GmbH, un fournisseur d’hébergement et de services réseau dont les machines peuvent générer un volume important de sessions valides en très peu de temps. Sur le moment, l’épisode pouvait passer pour un pic isolé, mais les analystes y ont vite vu un écho à une activité repérée à l’automne dernier.

Entre fin septembre et mi-octobre, les équipes de recherche avaient en effet identifié plusieurs millions de sessions HTTP valides provenant de quatre hébergeurs dépourvus d’historique malveillant particulier. Le trafic se composait de tentatives de connexion et d’essais de craquage d’identifiants par force brute visant les portails GlobalProtect et leurs surfaces d’authentification. Trois empreintes techniques revenaient alors de manière systématique dans les relevés, les mêmes que GreyNoise explique avoir observées dans les événements du début décembre, malgré un changement complet d’infrastructure.

Le 3 décembre, ces signatures réapparaissent dans une nouvelle série de scans dirigés cette fois vers l’interface en ligne utilisée pour administrer les pare-feu SonicWall. Le ciblage évolue, mais les empreintes identiques laissent penser qu’un seul acteur élargit progressivement son périmètre en passant d’un service à un autre. En tenant compte du volume généré depuis septembre, de la récurrence des signatures et du passage d’une infrastructure à l’autre, GreyNoise y voit moins une succession d’incidents qu’une opération de reconnaissance menée sur la durée, dont l’objectif semble être de cartographier les accès exposés avant toute éventuelle tentative d’exploitation.