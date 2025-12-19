Le 11 décembre, les capteurs de GreyNoise ont enregistré un pic particulièrement marqué d’activité visant une nouvelle fois les portails GlobalProtect. En l’espace de 16 heures, près de 1,7 million de sessions d’authentification ont été générées contre des profils émulant des passerelles Palo Alto Networks. Plus de 10 000 adresses IP distinctes ont tenté de se connecter à ces services, principalement localisés aux États-Unis, au Pakistan et au Mexique.

Malgré cette diversité apparente, l’origine du trafic est restée remarquablement homogène. L’essentiel des requêtes provenait de l’espace d’adressage du fournisseur allemand 3xK GmbH. Pour GreyNoise, ce point est central. Il ne s’agit pas d’un comportement réparti entre des machines compromises chez des particuliers, mais d’une infrastructure cloud centralisée, louée et pilotée pour mener cette campagne.

Les tentatives de connexion observées suivent un modèle strictement uniforme. Les requêtes réutilisent des combinaisons d’identifiants courants, avec un agent utilisateur Firefox identique d’une session à l’autre, un choix inhabituel pour ce type d’activité automatisée. La constance du rythme, de la structure des requêtes et du user agent ne laisse guère de place au doute. L’objectif est d’identifier des portails exposés ou faiblement protégés, et non d’interagir manuellement avec les services ou de tester des failles logicielles.