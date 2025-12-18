Le flou demeure encore sur l'ampleur réelle des dégâts. Cisco garde pour le moment le silence sur le décompte des victimes et refuse de quantifier le nombre d'organisations dans le collimateur. Une discrétion qui en dit long sur la sensibilité du dossier. L'alerte officielle, diffusée le 17 décembre et référencée CVE-2025-20393, classe la vulnérabilité au niveau de criticité maximal : 10 sur 10 selon le barème CVSS.