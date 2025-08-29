Citrix a publié, le 26 août et dans l'urgence, des mises à jour de sécurité critiques qui agissent comme correctifs des trois vulnérabilités découvertes dans les solutions NetScaler ADC et NetScaler Gateway. La plus grave, enregistrée CVE-2025-7775 avec un score de criticité de 9,2/10, permet l'exécution de code à distance sans authentification sur les serveurs configurés en passerelle VPN ou système AAA. Le CERT-FR, le centre d'alerte et de réponse aux incidents de l'ANSSI, et Cloud Software Group (Citrix) ont confirmé l'exploitation active de cette faille, qui nécessite une application immédiate des correctifs sur plusieurs versions.