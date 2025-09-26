Pour les équipements déjà infectés, il n'y a qu'une seule solution, qui consiste à faire table rase du passé. Autrement dit, cela consiste à tout effacer, repartir de zéro avec une configuration vierge, changer tous les mots de passe et renouveler tous les certificats de sécurité. Une remise à neuf complète demande des heures de travail mais reste le seul moyen de garantir l'élimination totale des traces laissées par les pirates.