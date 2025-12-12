Les experts en sécurité ont identifié Ignite Mail, le système de messagerie intégré aux plateformes MiContact Center Business et Mitel CX, comme le talon d'Achille du géant canadien. Cette faille de type Cross-Site Scripting obtient un score de 8,2 sur 10 à l'échelle internationale CVSS, ce qui la classe dans la catégorie « haute sévérité ». Concrètement, elle se matérialise par un cybercriminel capable de glisser du code hostile dans un e-mail, sans même avoir besoin de s'authentifier. On appelle cela de l'injection de code indirecte à distance (XSS).