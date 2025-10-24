Pour comprendre de quoi il retourne, il faut savoir qu’en 2024, TP-Link avait déjà dû corriger une vulnérabilité signalée par Cisco Talos (CVE-2024-21827). Le problème portait une commande de débogage intégrée au firmware, prévue pour la phase de développement et d’assistance, et qui aurait normalement dû être désactivée ou supprimée avant la mise en production des routeurs concernés. Or, ce qui devait rester confiné à un usage interne a bel et bien été livré avec les versions commercialisées du firmware, permettant d’ouvrir une session root via SSH à l’aide d’un mot de passe dérivé du nom d’utilisateur et de l’adresse MAC de l’appareil. En clair, d’obtenir un accès total au routeur, et potentiellement à tout le réseau.

Le correctif publié par TP-Link dans la foulée avait bien neutralisé l’accès direct à cette commande, mais sans supprimer proprement le code sous-jacent. En analysant la version corrigée, Forescout a ainsi démontré que la création du fichier système /usr/sbin/image_type_debug permettait de réactiver cette fonction et de restaurer le même accès administrateur que celui exploité avant 2024. Cette nouvelle itération est répertoriée sous la référence CVE-2025-7851.

L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais les équipes de Forescout avaient également identifié en amont une faille d’injection, estampillée CVE-2025-7850, affectant l’interface web de configuration WireGuard des routeurs TP-Link. Le souci résulte ici de la manière dont le serveur web intégré au routeur traite la valeur saisie dans le champ de la clé privée : au lieu de gérer cette donnée à l’aide d’une fonction interne ou d’une API intégrée, il l’insère directement dans une ligne de commande qu’il exécute via le shell.

Or, si cette valeur contient un saut de ligne, le shell interprète ce qui suit comme une nouvelle commande, potentiellement capable d’exécuter n’importe quelle action système autorisée, de l’écriture d’un fichier à l’installation d’une porte dérobée. Selon la configuration, l’exploitation peut nécessiter une authentification, mais Forescout a confirmé que certains scénarios permettent une attaque à distance sans identifiants.