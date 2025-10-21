Découverte par plusieurs équipes de recherche, dont CrowdStrike, Synacktiv, RedTeam Pentesting et Google Project Zero, cette faille touche toutes les versions de Windows 10, Windows 11 (jusqu’à 24H2) et Windows Server. Elle provient d’un défaut de contrôle d’accès dans le protocole SMB, utilisé notamment pour le partage de fichiers et d’imprimantes. En forçant une machine à se connecter à un serveur SMB piégé, un attaquant peut détourner le processus d’authentification et obtenir les privilèges SYSTEM, c’est-à-dire un accès complet à l’appareil.

Lors de la diffusion du correctif en juin, Microsoft signalait déjà que des détails techniques sur la vulnérabilité circulaient publiquement, sans preuve d’exploitation à ce moment-là, ce qui n’est officiellement plus le cas aujourd’hui. La CISA n’a pas précisé la nature des attaques ni les groupes impliqués, mais confirme que la faille sert désormais de levier dans des compromissions réelles.