Le plus problématique reste la réaction tardive de TP-Link. Contacté en mai 2025 via une procédure de divulgation responsable, le constructeur n’a commencé à communiquer publiquement sur la faille que début septembre, après la publication du rapport de ByteRay. Un patch est annoncé pour les modèles européens, mais aucune date n’a été donnée pour les autres firmwares. Interrogé par Bleeping Computer, le constructeur a seulement confirmé travailler à adapter et accélérer la mise à disposition des correctifs, indiquant que la faille était toujours en cours d’évaluation par les équipes techniques, notamment pour déterminer si CWMP est activé par défaut et quels modèles sont réellement exposés.