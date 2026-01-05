Pour les organisations concernées, la marche à suivre ne change pas. Il faut d’abord installer les versions corrigées de FortiOS, seul moyen de bloquer durablement le contournement. Fortinet rappelle que les correctifs datent de 2020 et qu’un pare-feu non patché reste vulnérable tant qu’il est exposé sur Internet.

Le réglage de sensibilité à la casse des identifiants doit également être désactivé sur les comptes locaux utilisés avec LDAP. Cette étape évite que des variantes d’un même login soient traitées comme des comptes différents, ce qui empêche la double authentification de se déclencher. Une relecture des groupes LDAP déclarés dans les règles d’accès s’impose aussi, en particulier pour les droits VPN et d’administration, afin d’éliminer les chemins alternatifs qui valident une session sans 2FA.

On rappellera enfin qu’un pare-feu non corrigé et exposé sur Internet constitue une cible idéale pour un attaquant disposant d’identifiants compromis. En cas d’exploitation suspectée de la faille, il est conseillé de vérifier les journaux d’accès, de repérer d’éventuelles connexions inhabituelles ou variantes sur la casse des identifiants, puis de renouveler les mots de passe sensibles, y compris ceux utilisés pour la liaison LDAP.