Fortinet décrit ShadowV2 comme une évolution d’une variante Mirai déjà connue, LZRD, adaptée à un parc large d’appareils connectés. Le botnet vise des routeurs, des NAS et des enregistreurs vidéo en exploitant un ensemble de vulnérabilités déjà documentées dans des produits DD-WRT, D-Link, DigiEver, TBK et TP-Link. On y retrouve notamment une faille DD-WRT (CVE-2009-2765) publiée depuis longtemps, plusieurs bugs critiques dans des équipements D-Link (CVE-2020-25506, CVE-2022-37055, CVE-2024-10914 et CVE-2024-10915), ainsi qu’une vulnérabilité plus récente affectant certains routeurs Archer de TP-Link (CVE-2024-53375). Au total, huit failles au moins auraient été utilisées pour tenter de prendre le contrôle d’appareils encore largement déployés, mais pas toujours maintenus.

Dans le détail, les capteurs de FortiGuard Labs ont attribué les tentatives d’exploitation à une même adresse IP (198.199.72.27), avec un mode opératoire relativement classique pour l’écosystème Mirai. Une fois la vulnérabilité exploitée, la cible télécharge un script bash chargé de récupérer plusieurs binaires ShadowV2 adaptés à différentes architectures, avant de les exécuter sur l’appareil compromis. Le malware affiche alors la mention ShadowV2 Build v1.0.0 IoT version, un détail qui laisse penser qu’il s’agit de la première déclinaison explicitement orientée vers ce type d’équipements.

Sur le plan technique, ShadowV2 reste fidèle aux habitudes de Mirai. Sa configuration est encodée en XOR et stocke des chemins système, des en-têtes HTTP, des chaînes spécifiques et une liste de user agents qui lui permettent de se fondre dans du trafic ordinaire. Le code établit ensuite une connexion vers un serveur de commande distant, vraisemblablement lié à la même infrastructure que le serveur de téléchargement, chargé d’envoyer des instructions au botnet.

Les capacités offensives de ShadowV2 s’inscrivent elles aussi dans la continuité des botnets Mirai déjà étudiés. Le botnet peut mener des attaques DDoS sur UDP, TCP et HTTP, aussi bien pour saturer la bande passante que pour faire tomber les services ciblés. Fortinet indique avoir observé des tentatives d’infection dans une trentaine de pays en Amérique, en Europe, y compris en France, en Afrique, en Asie et en Océanie, touchant des organisations issues de secteurs aussi divers que les télécoms, la tech, l'industrie, des prestataires de services de sécurité, l’éducation, l’hôtellerie, ainsi que plusieurs administrations. En bref, même limitée à quelques heures, cette activité donne un premier aperçu du terrain visé par ShadowV2 et du type de cibles qu’il cherche à enrôler.