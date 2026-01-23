Dans son rapport, Arctic Wolf décrit une vague d’opérations malveillantes très resserrées, parfois bouclées en quelques secondes. Après une compromission des pare-feu FortiGate, les attaquants en exportent la configuration via l’interface d’administration, puis créent des comptes génériques aux noms passe-partout et aux privilèges élevés afin de conserver des accès dans la durée. Des paramètres sont ensuite modifiés pour autoriser des connexions à distance, notamment via VPN.

Le plus embêtant dans cette affaire tient au fait que cette séquence ne se limite pas à une intrusion ponctuelle. En exfiltrant une configuration de ce type et en installant des accès persistants, les attaquants récupèrent une photographie très précise du réseau protégé derrière le pare-feu et se donnent la possibilité d’y revenir pour mener d’autres attaques plus ciblées, y compris si la vulnérabilité exploitée au départ est ensuite corrigée.

Il faut également préciser qu’on retrouve ici un schéma déjà observé il y a quelques semaines. Début décembre, Fortinet avait en effet alerté sur deux failles critiques (CVE-2025-59718 et CVE-2025-59719) liées à FortiCloud SSO, une fonction qui permet de se connecter à l’interface d’administration via un service d’authentification externe, et avait diffusé des correctifs dans la foulée. L’alerte initiale décrivait des attaques du même ordre, avec des connexions administrateur suivies presque immédiatement d’un export de configuration et de changements destinés à conserver des accès.

Or, il se trouve que les traces relevées en janvier présentent de fortes similitudes avec les incidents remontés le mois dernier. Arctic Wolf précise cependant qu’il n’est pas encore possible de déterminer avec certitude comment les attaquants parviennent à accéder aux pare-feu. En clair, impossible de dire pour l’instant s’ils contournent le patch diffusé en décembre, ou s’ils exploitent une autre faiblesse dans le même périmètre.