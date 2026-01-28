Après les premiers signalements publics, dont ceux relayés par Arctic Wolf, Fortinet avait d’abord rattaché les intrusions observées à CVE-2025-59718, une faille critique de contournement d’authentification liée à FortiCloud SSO, corrigée début décembre. Mais dans la foulée, des administrateurs avaient signalé des compromissions sur des pare-feu pourtant à jour, élément qui ne collait pas avec la seule hypothèse d’un patch manquant.

Le 23 janvier, Fortinet a fini par reconnaître publiquement que certains équipements parfaitement à jour avaient bien été touchés, évoquant l’existence probable d’un chemin d’attaque alternatif via FortiCloud SSO. Il n’aura pas fallu attendre beaucoup plus longtemps pour que l’éditeur tranche sur le sujet, confirmant une vulnérabilité distincte, désormais suivie sous la référence CVE-2026-24858, classée critique et affublée d’un score CVSS de 9.4.

Selon l’avis de sécurité publié, cette faille permettait à un attaquant disposant d’un compte FortiCloud et d’un appareil enregistré de se connecter en administrateur à des équipements d’autres organisations dès lors que FortiCloud SSO était activé, puis d’en télécharger la configuration et d’y créer un compte local pour s’y maintenir, y compris sur des systèmes pleinement corrigés contre les failles de décembre.