Les analystes de Cisco Talos ont repéré les premières anomalies lors d’analyses internes menées sur des équipements clients. Ils ont observé des connexions administrateur qui ne correspondaient à aucun compte connu. En examinant les journaux, ils ont constaté l’exécution de commandes système avec des droits complets. Ces accès ne provenaient pas d’une erreur de configuration, mais d’un défaut logiciel précis, référencé sous le numéro CVE-2025-20393.

Grâce à cette vulnérabilité, des attaquants ont pris la main à distance sans fournir d’identifiants valides. Une fois à l’intérieur, ils ont installé leurs propres accès. Ils ont ajouté des comptes, modifié certains fichiers système et placé des scripts destinés à survivre aux redémarrages. Ces actions montrent une recherche de stabilité plutôt qu’un passage éclair. Les équipements touchés traitaient chaque jour des volumes importants de messages professionnels, avec des pièces jointes et des échanges internes sensibles.

Cisco a confirmé que ces manipulations avaient commencé avant la publication du correctif. Autrement dit, plusieurs entreprises ont appliqué la mise à jour alors que des accès existaient déjà. L’éditeur a donc publié, en parallèle du correctif, une liste détaillée d’éléments à vérifier. Les équipes informatiques ont dû comparer leurs configurations avec des états antérieurs et inspecter les journaux sur plusieurs semaines.

Dans certains environnements, les administrateurs ont découvert des comptes inconnus ou des tâches planifiées qu’aucun membre de l’équipe n’avait créées. Dans d’autres cas, les vérifications n’ont rien montré de suspect. Les équipes ont dû examiner chaque installation séparément, sans disposer d’un scénario unique applicable partout.