Téléchargé près de 10 000 fois en à peine deux mois, Villager a été publié sur PyPI par un auteur actif dans la communauté CTF chinoise, connu sous le pseudonyme @stupidfish001. L’outil se présente comme un framework de test d’intrusion moderne, combinant des conteneurs Kali Linux générés à la volée, des modèles IA maison basés sur DeepSeek, et une orchestration complète via le protocole MCP. Sur le papier, il vise à automatiser les workflows de pentest. En pratique, il prend en charge l’intégralité d’une chaîne d’attaque, de la reconnaissance initiale à l’installation de mécanismes de persistance – un peu comme Cobalt Strike, auquel il emprunte la logique offensive, mais ici pilotée par une intelligence artificielle.